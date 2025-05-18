Маркет, где ты сможешь познакомиться, обменяться идеями, приобрести интересные товары от местных производителей и оторваться на Кемеровском кофейном рейве! На событие ты сможешь: - Попить прекрасный кофе от Вандерс - Познакомиться с местными производителями интересных штук - Приобрести уникальные изделия ручной работы - Посетить мастер-классы - Насладиться атмосферой праздника - Сделать Стрижу у торгового бабрбера Брендмэна - Обменять одежду - Закастомизировать любую вещь в гардеробе Кто вообще все эти люди? - Чайнатаун - Goodnight - Saade - Стачка - Костёр - Omnium gatherum - Brandmen - MALABAR - Second-hand x Кладовая солнца Тайминг события: 13:30 — Сбор гостей, мастера, работа ярмарки 14:00 — Открытие ярмарки, кофе-рейв ГУЩА, Чайнатаун, Вандерс 17:00 — Интерактив Goodnight show 18:00 — Окончание кофе-рейва, мастер-классы, работа ярмарки 21:00 — Закрытие