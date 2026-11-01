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Книжная полка. «Бегущая с волками»

ул. Ноградская, 5, офис 308

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча читательского клуба «Книжная полка». В этот раз будешь исследовать труд Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками». Эта книга об архетипах и о той первозданной силе, которая живёт в каждой женщине. Она помогает встретиться со своей интуицией и вернуть себе право быть настоящей, живой и свободной. В конце года так важно заглянуть внутрь себя, чтобы обрести опору в своей природной мудрости и красоте. Оплата участия и вопросы по телефону

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