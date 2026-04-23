Спектакль-кабаре с нотками сюрреализма и послевкусием абсурда, по мотивам рассказа Роберта Льюиса Стивенсона. Однажды скучающий наследный принц Богемии Флоризель зашёл в странное место, после чего с ним произошли ужасные вещи. Жизнь так скучна порой, что развлечением становится даже спасение бедного художника, пожелавшего расстаться с миром, бросившись в реку. Он-то и приводит главу небольшого государства и его верного друга полковника Джеральдина в некий клуб, все члены которого «ходят по острию ножа»... «Клуб самоубийц», страшная и ужасная история, однажды случившаяся, и приведшая к тому, чего никто не ожидал. Спектакль, в котором задаётся вопрос, до каких глубин готов опуститься человек, чтобы удовлетворить своё Эго?