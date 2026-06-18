Молодой джаз-бенд из Кемерово. Лёгкие, живые, заряженные ребята, которые умеют раскачать вечер с первых минут. Те самые треки, которые точно знаешь, но совсем с другим настроением — живо и по-новому. Вход свободный. Бронь столов по телефону