Возраст 18+
Концерты
Про событие
Молодой джаз-бенд из Кемерово. Лёгкие, живые, заряженные ребята, которые умеют раскачать вечер с первых минут. Те самые треки, которые точно знаешь, но совсем с другим настроением — живо и по-новому. Вход свободный. Бронь столов по телефону
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи