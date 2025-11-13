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Киновечер: «Жанна Дюбарри»

Комната, Советский проспект, 2/8, вход A, 3 этаж, оф.318

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Уютный вечер кино. О фильме: Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV. Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью. DC: free

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