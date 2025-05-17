Уютный двухдневный киновечер, посвященный ярким мюзиклам мирового кинематографа. 17 мая. Показ: «Чикаго» (2002) Обсуждение: «Золотой век мюзиклов: от джаза до постмодерна» 18 мая. Показ: «Ла-Ла Ленд» (2016) Разбор: «Как мюзикл завоевал XXI век?» Бонусом будет: - Музыкальный квиз «Угадай мюзикл по 3 нотам» - Уютные посиделки с чаем/кофе и обсуждениями Регистрация для участия обязательна.