Киновечер «Легендарные мюзиклы: от Бродвея до Голливуда»
Весенняя улица, 16
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Уютный двухдневный киновечер, посвященный ярким мюзиклам мирового кинематографа. 17 мая. Показ: «Чикаго» (2002) Обсуждение: «Золотой век мюзиклов: от джаза до постмодерна» 18 мая. Показ: «Ла-Ла Ленд» (2016) Разбор: «Как мюзикл завоевал XXI век?» Бонусом будет: - Музыкальный квиз «Угадай мюзикл по 3 нотам» - Уютные посиделки с чаем/кофе и обсуждениями Регистрация для участия обязательна.
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