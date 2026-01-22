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Про событие
В мире фантазий, тьмы и теней девочка ждет, что из яйца появится ангел. Однажды она встречает загадочного человека — он ищет птицу, которую видел во сне. Они общаются без слов, и в тишине рождается доверие — хрупкое, как скорлупа, которая вот-вот треснет.
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