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Кинопоказ: «Вторжение в эфир» (2021)

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Психологический триллер, где аналоговый шум становится ключом к преступлению. О фильме: Конец 1990-х. Архивист видео наталкивается на несколько эфирных записей и постепенно теряет рассудок, пытаясь раскрыть их страшную тайну. Приготовься к разговорам о: — Max Headroom и «ночных пиратах». Почему в 80-е взломщики носили резиновые маски, а не анонимные никнеймы — Проклятых трансляциях, которые стали цифровым фольклором — Главном вопросе вечности: что страшнее — чужие помехи в эфире или твоя попытка объяснить маме, что такое «аналоговый ужас»? Событие бесплатное, но нужно предварительно записаться по кнопке выше.

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