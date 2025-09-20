Психологический триллер, где аналоговый шум становится ключом к преступлению. О фильме: Конец 1990-х. Архивист видео наталкивается на несколько эфирных записей и постепенно теряет рассудок, пытаясь раскрыть их страшную тайну. Приготовься к разговорам о: — Max Headroom и «ночных пиратах». Почему в 80-е взломщики носили резиновые маски, а не анонимные никнеймы — Проклятых трансляциях, которые стали цифровым фольклором — Главном вопросе вечности: что страшнее — чужие помехи в эфире или твоя попытка объяснить маме, что такое «аналоговый ужас»? Событие бесплатное, но нужно предварительно записаться по кнопке выше.