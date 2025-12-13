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Кинопоказ: «Верни её из мертвых»

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Обсудишь ключевые хорроры 2025-го, заглянешь в 2026-й и посмотришь «Верни её из мертвых» — фильм, где ужас и сострадание сплетаются в неразрывный узел. Почему именно он? — Потому что 2025-й закончился, а ты до сих пор не знаешь, что страшнее: возвращение умерших или твой список не просмотренных фильмов — Потому что этот фильм заставляет задуматься: кого бояться, а кого жалеть? Когда граница между жертвой и монстром стирается, а эмпатия становится опаснее страха Событие бесплатное, но нужно предварительно записаться по кнопке «Купить билет».

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