Специальный показ культового хоррора, который навсегда изменил представление о независимом кино. «Ведьма из Блэр» — это не просто фильм, это феномен, который доказал, что гениальная идея и минимальный бюджет могут породить настоящую кинолегенду. После просмотра тебя ждёт дискуссия с Егором Лядовым. Егор — режиссёр и видеооператор с 15-летним опытом в видео-продакшене. Он работал с крупнейшими стриминговыми сервисами (More.tv, Kion), а сейчас создаёт трейлеры в знаменитом трейлерхаусе Trailer Cola. Ты обсудишь: • Маркетинг гения: Как пиар-кампания заставила мир поверить в реальность истории • Взгляд изнутри: Как создается саспенс и чем «Ведьма из Блэр» стала учебником для современных трейлермейкеров • Наследие: Как один фильм создал новый жанр и до сих пор влияет на индустрию