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Кинопоказ в Чайной

Чайск | ех. Чайнатаун
Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ и обсуждение фильма «Чёрный чай» — чувственной и красивой истории о поиске себя и встрече двух миров. Это кино о тишине, близости и тепле, которое особенно хочется смотреть в уютной атмосфере за пиалой хорошего чая. Во время просмотра будешь пить Те Гуань Инь Аньси, сваренный на огне. Для бронирования места пиши в личные сообщения канала @chayna_town42

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