Показ и обсуждение фильма «Чёрный чай» — чувственной и красивой истории о поиске себя и встрече двух миров. Это кино о тишине, близости и тепле, которое особенно хочется смотреть в уютной атмосфере за пиалой хорошего чая. Во время просмотра будешь пить Те Гуань Инь Аньси, сваренный на огне. Для бронирования места пиши в личные сообщения канала @chayna_town42