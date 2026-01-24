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Кинопоказ: «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984)

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Хоть и отгремели новогодние праздники, но атмосфера зимы и таинственности всё ещё витает в воздухе. Это будет особый показ в рамках киноклуба — фильм «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984). С помощью этого культового слешера ты символически сможешь попрощаться со старым годом — со всеми его страхами, неожиданностями и скелетами в шкафу, и смело пойдёшь дальше, навстречу новым впечатлениям. О фильме: Однажды обычная семья — муж, жена и двое маленьких сыновей — в канун Рождества едут проведать своего деда. Один из мальчиков остаётся наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова, а теперь вдруг начинает рассказывать всякие страшные вещи про Санта-Клауса. После фильма тебя ждёт обсуждение вместе с другими участниками. Событие бесплатное, но нужно предварительно записаться по кнопке «Купить билет».

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