Что есть реальность? О фильме: Представь себе, что ты вдруг начинаешь понимать, что все вокруг тебя — декорации, а люди — актёры, притворяющиеся теми, кем они тебе кажутся. Весь твой мир оказывается большим телесериалом, где ты исполняешь главную роль, даже не подозревая об этом. Вся твоя жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента твоего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или всё-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждёт не запланированная сценарием девушка? Можно приобрести билет, в который будет входить пиво и чипсы.