ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кинопоказ: «Шоу Трумана»

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Что есть реальность? О фильме: Представь себе, что ты вдруг начинаешь понимать, что все вокруг тебя — декорации, а люди — актёры, притворяющиеся теми, кем они тебе кажутся. Весь твой мир оказывается большим телесериалом, где ты исполняешь главную роль, даже не подозревая об этом. Вся твоя жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента твоего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или всё-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждёт не запланированная сценарием девушка? Можно приобрести билет, в который будет входить пиво и чипсы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста