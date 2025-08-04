Кино, бокал вина и немного Нью-Йорка — девичник по-своему. Просмотр «Секса в большом городе» на большом экране — будет обсуждение, смех, узнавание себя в героинях и наслаждение атмосферой. Если ты обожаешь стиль, дружбу, откровенные разговоры и ту самую ностальгию по сериалу — этот вечер для тебя. Что будет: — «Секс в большом городе» (фильм, на русском языке) — Лёгкое вступление перед показом — Вино, уют, тёплая компания — После фильма — свободное общение (и, возможно, разговоры о любви и Манхэттене)