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Кинопоказ «Призрак в доспехах 2. Невинность»

Кузбасскино, Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Культовое произведение киберпанка, одно из самых знаковых аниме-фильмов в жанре футуристического экшна. Близкое будущее, 2032 год. Техника достигла невиданного прогресса, люди делят мир с киборгами и роботами. Бато - детектив отдела полиции по борьбе с терроризмом. Он - живой киборг, оснащенный искусственными руками, ногами и прочими частями тела. Остался лишь его прежний мозг да память о ней, о Мотоко Кусанаги. Вместе с напарником Тогусой Бато расследует серию убийств роботами своих владельцев, причем все роботы относятся к экспериментальной модели секс-андроидов фирмы Locus Solus. Компания предпочла бы замять дело, отозвав роботов с рынка и договорившись с родственниками погибших. Но Бато и Тогуса - не из тех, с кем можно заключить полюбовную сделку.

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