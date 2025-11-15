Эстонский фолк-хоррор, где природа, духи и сельская тьма пугает жителей деревени. О чём фильм? В туманной глубинке, где деревья шепчут тайны, а люди заключают сделки с нечистью, жители деревни отчаянно борются за выживание. Но главный ужас — не в костях, вырастающих из земли, а в том, что сама природа выступает против человечества. После фильма тебя ждёт обсуждение вместе с другими участниками. Событие бесплатное, но нужно предварительно записаться по кнопке «Купить билет».