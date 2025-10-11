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Кинопоказ: «Ночь живых мертвецов» (1968)

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Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Ночь живых мертвецов» (1968) — легенда, которую все цитируют, но многие до сих пор не видели. Что тебя ждёт? — Впервые увидишь, как родился зомби-хоррор — без спецэффектов, но с леденящей душу простотой — Обсудишь, почему 60-е годы и чёрно-белая пленка до сих пор сильнее, чем любой современный блокбастер — Узнаешь, как социальные тревоги эпохи стали вечными метафорами ужаса Событие бесплатное, но нужно предварительно записаться по кнопке выше.

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