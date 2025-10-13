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Путешествие во времени на большом экране. О фильме: Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее. Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем... Можно приобрести билет, в который будет входить пиво и чипсы.
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