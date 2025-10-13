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Кинопоказ: «Назад в будущее 2»

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Путешествие во времени на большом экране. О фильме: Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее. Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем... Можно приобрести билет, в который будет входить пиво и чипсы.

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