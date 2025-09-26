Время — не преграда, если у тебя есть друг-профессор, немного смелости и автомобиль DeLorean, способный разгоняться до 88 миль в час. О фильме: Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Можно приобрести билет, в который будет входить пиво/вино/шампанское/чипсы.