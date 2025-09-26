ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кинопоказ: «Назад в будущее» (1985)

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Время — не преграда, если у тебя есть друг-профессор, немного смелости и автомобиль DeLorean, способный разгоняться до 88 миль в час. О фильме: Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Можно приобрести билет, в который будет входить пиво/вино/шампанское/чипсы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста