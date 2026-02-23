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Грандиозная историческая драма Ридли Скотта. История Максимуса, великого полководца, ставшего гладиатором, чтобы отомстить за свою семью и восстановить справедливость. В главной роли — Рассел Кроу. В честь праздника каждый мужчина получает бесплатное пиво при входе!
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