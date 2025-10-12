Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и узник Азкабана». На мастер-классе ты будешь декорировать осеннюю шкатулку «тыква». После ты зальёшь в неё свечу из натурального соевого воска с ароматом на выбор. Также ты скрутишь свечу из пчелиной вощины, зарядив её своим намерением и выбранными травами