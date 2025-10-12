Возраст 12+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и узник Азкабана». На мастер-классе ты будешь декорировать осеннюю шкатулку «тыква». После ты зальёшь в неё свечу из натурального соевого воска с ароматом на выбор. Также ты скрутишь свечу из пчелиной вощины, зарядив её своим намерением и выбранными травами
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