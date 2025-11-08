Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2 часть). Будешь смотреть последнюю часть и варить чудесные тематические свечи с ароматом на твой выбор. Также ты сможешь выбрать и саму шкатулку для свечи: Хогвартс, шляпа, торт Гарри или тыква. Ещё ты скрутишь по одной волшебной свече на намерение из вощины. В программе: — Творческий мастер-класс: создание тематической свечи — Просмотр «Гарри Поттера» в тёплой компании — Чай, шампанское, вкусняшки и приятная атмосфера — Мини-фотосессия для каждой участницы на тематической фотозоне с мантией