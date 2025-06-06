Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.