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Кино
Про событие
Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.
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