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Кинопоказ «Гадкая сестра»

Кинотеатр «Кузбасскино», Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.

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