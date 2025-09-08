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Кинопоказ: «Дьявол носит Prada»

Арт-пространство «Наследие», Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Окунись в мир высокой моды, где каждая деталь имеет значение, а один взгляд может изменить судьбу. Культовая картина о выборе между карьерой и собой настоящей. Она — Энди, молодая девушка, мечтающая о карьере в журналистике. Её босс — Миранда Присли, легендарная и безжалостная главред модного журнала, перед которой дрожит весь Нью-Йорк. Работа мечты превращается в испытание на прочность, где ставки — свобода, принципы и собственная личность. Оскароносная Мэрил Стрип и неподражаемая Энн Хэтуэй дарят зрителям фильм, полный стиля, иронии и острых реплик, который давно стал современной классикой. Эта история вдохновляет, смешит и заставляет задуматься: чего стоит успех и где проходит грань между амбициями и счастьем?

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