«Достучаться до небес» на большом экране в ламповой атмосфере. Забудь про попкорн и шумный зал — будет мягкий свет, пиво и культовый боевик, который хочется пересматривать снова и снова. Что тебя ждёт: — «Достучаться до небес на русском языке — Небольшое вступление перед фильмом — Атмосфера: приглушённый свет, уют, пенные напитки — После показа — свободное общение