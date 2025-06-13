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Кинопоказ «Брат» и «Брат 2» | Алексей Балабанов

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней!». 13 и 14 июня тебя приглашают на цикл кинопоказов фильмов Алексея Балабанова — культового режиссера, чьи работы стали тем самым культурным и поколенческим кодом, а герои и их цитаты — с нами навсегда. После каждого сеанса — обсуждение творчества режиссёра и живой разговор о смыслах, которые волнуют и сегодня. 13 июня, 19:00 — «Брат» (1997) 14 июня, 17:00 — «Брат 2» (2000) Окунись в атмосферу 90-х, пересмотри культовые сцены на большом экране и за чашкой чая с печеньками переосмысли, почему Данила Багров стал символом времени.

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