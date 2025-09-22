Показ на большом экране фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». О фильме: Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Можно приобрести билет, в который будет входить пиво/вино/шампанское/чипсы.