ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кинопоказ: «Аватар» (2009)

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ на большом экране фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». О фильме: Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Можно приобрести билет, в который будет входить пиво/вино/шампанское/чипсы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста