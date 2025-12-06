Просмотр и обсуждение одного из главных русских фильмов последних лет. О фильме: Олег — талантливый врач скорой помощи, который отдаёт все силы работе. Его жена Катя — тоже врач, она работает в приёмном отделении больницы. Постепенно супруги отдаляются, Олег начинает злоупотреблять алкоголем из-за стресса, и Катя решает развестись. Вскоре у мужчины начинаются проблемы на работе из-за нового начальника, который печётся только о статистике и правилах. Обсудишь, как безжалостная реальность будней русских медработников стала обрамлением для непростой истории любви, ловкий баланс картины между советской мелодрамой и новым социальным кино + тандем прекрасных Иры Горбачёвой и Саши Яценко. Чайнатаун даст скидку 50% на их чайную подачу.