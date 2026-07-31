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Ночь джаза, блеска и трагической любви. Ты увидишь самую ослепительную экранизацию классики — фильм «Великий Гэтсби» (2013). Тебя ждёт погружение в мир роскоши и иллюзий глазами Ника Каррауэя, рассказчика этой великой американской трагедии о человеке, который бросил всё к ногам своей потерянной любви. Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.
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