Ночь джаза, блеска и трагической любви. Ты увидишь самую ослепительную экранизацию классики — фильм «Великий Гэтсби» (2013). Тебя ждёт погружение в мир роскоши и иллюзий глазами Ника Каррауэя, рассказчика этой великой американской трагедии о человеке, который бросил всё к ногам своей потерянной любви. Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.