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Киноклуб «Ночь в стиле Гэтсби»

Кинотеатр ГАУК "Кузбасскино", Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Ночь джаза, блеска и трагической любви. Ты увидишь самую ослепительную экранизацию классики — фильм «Великий Гэтсби» (2013). Тебя ждёт погружение в мир роскоши и иллюзий глазами Ника Каррауэя, рассказчика этой великой американской трагедии о человеке, который бросил всё к ногам своей потерянной любви. Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.

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