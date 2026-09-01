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Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»

Пространство «The Librarry», ул. Демьяна Бедного, 6, вход 2, этаж 7

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Совместный просмотр фильма Уэса Андерсона «The Grand Budapest Hotel» на русском языке, но с английскими субтитрами. Познакомишься с культовым режиссёром, потренируешь насмотренность: цвет, симметрия, ритм. И унесёшь целую коллекцию классных живых речевых оборотов на английском. В билет входит: место, бокс от @import_coffee_ , напитки, а также индивидуальные материалы по английскому. Предварительное бронирование обязательно, через директ* @the.librarry или @margarita.lobanova *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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