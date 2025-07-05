Игра для ценителей аудио и видео контента, который не надо переводить. Всё русскоязычное творчество. Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Ты приходишь с командой, и вы все сидите за столом в баре. Вы общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.