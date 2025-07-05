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Квиз, плиз! [кино и музыка] рашн эдишн

Hofbrau, Караоке-бар «Превью», Бульвар Строителей 54а, 3 этаж

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500₽
Возраст 0+
Игры

Про событие

Игра для ценителей аудио и видео контента, который не надо переводить. Всё русскоязычное творчество. Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Ты приходишь с командой, и вы все сидите за столом в баре. Вы общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.

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