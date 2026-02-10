Нескучная прогулка на предприятии «Гофроторг».

Это не просто экскурсия, а реальный пример того, как промышленность в сочетании с искусством и дизайном демонстрируют бережное отношение к ресурсам и уважение к истории места.

Что ты увидишь?

- Как производится картон, рождается упаковка и ведётся реальный рабочий процесс.

- Офис компании, оформленный дизайнером Катериной Новиковой в авторском ключе, где прошлое, объединяясь с настоящим, всякий раз раскрывается по-новому.

- Библиотеку компании, со спасёнными Катериной экземплярами книг, привозимых для переработки в виде макулатуры.

Что будет ещё на встрече:

- Новости клуба

- Рекомендации книг. Можно принести с собой последнюю прочитанную книгу, чтобы рассказать о ней

- Традиционное чаепитие. Угощения приветствуются

Встреча пройдет при участии двух экскурсоводов и фотографа.

Сбор гостей с 17:45 до 18:00 на проходной.

Внимание: На предприятии действует пропускной режим с предварительной записью. Регистрация каждого участника обязательна!

Количество мест ограничено