Этот воркшоп объединяет практики и упражнения из актёрского и ораторского мастерства. Здесь ты будешь играть и играючи обучаться: — как справляться с волнением и чувствовать себя свободно — как удерживать внимание аудитории — как говорить чётко, не сбиваясь на слова-паразиты Тебя ждёт практика, практика и ещё раз практика. Это безопасное пространство для экспериментов: здесь ты можешь кричать, переигрывать, жеманничать и фонтанировать эмоциями. Даже самые зажатые участники под бережным сопровождением начинают раскрепощаться и чувствовать себя свободно.