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Как выступать уверенно: практические техники для начинающих

Коворкинг-студия «Тихая комната», Советский проспект, 2/14, 2 этаж, № 206

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Этот воркшоп объединяет практики и упражнения из актёрского и ораторского мастерства. Здесь ты будешь играть и играючи обучаться: — как справляться с волнением и чувствовать себя свободно — как удерживать внимание аудитории — как говорить чётко, не сбиваясь на слова-паразиты Тебя ждёт практика, практика и ещё раз практика. Это безопасное пространство для экспериментов: здесь ты можешь кричать, переигрывать, жеманничать и фонтанировать эмоциями. Даже самые зажатые участники под бережным сопровождением начинают раскрепощаться и чувствовать себя свободно.

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