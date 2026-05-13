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Джазовая среда. Вечер блюза

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

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1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер блюза с группой «Blues Not Dead». О, этот горячий блюз! Эти голоса афроамериканцев на закате после тяжелой работы. Их боли, их надежды, их безответная любовь…блюз переполняющий душу. В исполнении резидентов «Джазовой среды» проекта, прозвучат композиции из репертуара Эрика Клэптона, Карлоса Сантаны, Джо Коккера, Владимира Кузьмина и многих других знаменитостей. Атмосферу создадут: Родион Литвинов - вокал, гитара Сергей Бойкач - вокал, гитара Валерия Зуева - бэк вокал Анна Попова - бэк вокал Евгений Иванов - бас-гитара Андрей Потанин - ударные Сбор гостей с 19:00

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