Джазовая импровизация для истинных ценителей. Блаженство для твоих ушей и души. Стоимость: Первые 10 билетов - 300 р. (уже не осталось) Следующие 10 билетов - 800 р. Остальные - 1.300 р. За билетами в тг @Anita_Aab