Джаз Джем
улица Мичурина, 120Б/1
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от 800₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Джазовая импровизация для истинных ценителей. Блаженство для твоих ушей и души. Стоимость: Первые 10 билетов - 300 р. (уже не осталось) Следующие 10 билетов - 800 р. Остальные - 1.300 р. За билетами в тг @Anita_Aab
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