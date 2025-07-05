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Иван Купала

Музей-заповедник «Томская Писаница», Яшкинский муниципальный округ

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от 500₽ до 1100₽
Возраст 18+
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Про событие

Музей-заповедник «Томская Писаница» погрузится в атмосферу славянских традиций праздника Иван Купала. В программе – плетение купальских венков, танцы у костра, запуск венков на воду, танцы у костра, традиционные забавы и хороводы, водно-барабанное шоу. С приходом ночи всё преобразится: летние хиты в исполнении кавер-групп «Айвазовского оркестра» и «В главных ролях» зададут празднику – особый – современный ритм, яркое фаер-шоу согреет своим теплом. А после — ночной DJ-сет до самого рассвета! Будет жарко. После жаркой ночи тебя будет ждать медитативный день. Начнёшь своё утро с зарядки с DJ на траве! В программе так же будет йога и медитации, большой купальский пикник с сибирскими угощениями, хороводы и экскурсионные маршруты. Билеты: 5.07 | 1100 руб — взрослый, 1000 руб — льготный 6.07 | 600 руб — взрослый, 500 руб —льготный Предусмотрен комплексный билет на ночную и дневную программу за 1400? для взрослых и 1300? для льготников Более подробную информацию стоит уточнять у организатора по номеру телефона — 8 (800) 600-92-93

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