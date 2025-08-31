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«Искусство вкуса» — погружение в мир вина, глины и музыки
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
5500₽
Возраст 18+
Выставки
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Мастер-классы
Еда
Про событие
Вечер, где искусство встречается с вкусом, а душа наполняется гармонией. Что тебя ждёт: — Сомелье проведёт дегустацию трёх видов вина — расскажет о нюансах ароматов, происхождении и паре с блюдами — Живой саксофон создаст атмосферу уюта, стиля и лёгкой меланхолии — Ты слепишь свой винный сосуд из глины — под руководством мастера. И да, его можно будет забрать домой как тёплое воспоминание об этом вечере — Завершится всё дегустацией армянской толмы — ароматного, душевного блюда с историей Запись через ТГ по кнопке выше.
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