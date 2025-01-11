Спектакль предлагает уникальное иммерсивное погружение в мир детства и сказки. Ты сможешь стать частью волшебной истории, которая, несмотря на свою давность, удивительно перекликается с современными реалиями. Сюжет спектакля затрагивает любовь, доброту, самоотверженность и открытость миру. Приходи, чтобы вместе открыть двери в мир сказки и найти то самое «счастье»! Артисты: Ольга Червова, Антон Абрамов, Владимир Устинов и Елизавета Финк. Продолжительность: 1 час 20 минут.