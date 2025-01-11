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Иммерсивный спектакль «Синяя птица»

Информационный театральный центр «КОД ТЕАТРА», Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль предлагает уникальное иммерсивное погружение в мир детства и сказки. Ты сможешь стать частью волшебной истории, которая, несмотря на свою давность, удивительно перекликается с современными реалиями. Сюжет спектакля затрагивает любовь, доброту, самоотверженность и открытость миру. Приходи, чтобы вместе открыть двери в мир сказки и найти то самое «счастье»! Артисты: Ольга Червова, Антон Абрамов, Владимир Устинов и Елизавета Финк. Продолжительность: 1 час 20 минут.

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