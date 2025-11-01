Вечеринка и день открытых дверей в честь Хэллоуина. 15:30 - сбор гостей 16:00-21:00 - вся вечеринка В программе: — мини-тату от мастеров — интерактивы и развлечения — беспроигрышная лотерея — конкурс на лучший костюм — вкусные коктейли от Alma Cantina Стоимость билета – 1000р, включен один напиток на баре. Приобретай билеты в соцсетях организатора