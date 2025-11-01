ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Хэллоуин в Либерти Инк

Редакция
Liberty Ink, пр. Октябрьский, 28? к Б, 317 офис; 3 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка и день открытых дверей в честь Хэллоуина. 15:30 - сбор гостей 16:00-21:00 - вся вечеринка В программе: — мини-тату от мастеров — интерактивы и развлечения — беспроигрышная лотерея — конкурс на лучший костюм — вкусные коктейли от Alma Cantina Стоимость билета – 1000р, включен один напиток на баре. Приобретай билеты в соцсетях организатора

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста