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Хэллоуин в Хуке

Хука Хаус, Кузнецкий проспект, 33/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эта ночь станет немного темнее, музыка — громче, а образы — безумнее. Доставай самый жуткий, странный/эффектный костюм и приходи создавать эту ночь. Самый лучший костюм получит приз! FC/DC/AC Вход бесплатный Бронь столов по телефону

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