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Вечеринки
Про событие
Венецианский бал-маскарад в Бланке. В программе вечера: ведущий, DJ-сет, фотограф, подарки для гостей, конкурс на лучший костюм и шоу от Cast Event. Дресс-код: элегантные костюмы для мужчин, вечерние платья для девушек и, конечно, маски. Цветовая палитра вечера — чёрный, белый и красный. Бронь столов по телефону
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