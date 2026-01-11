Венецианский бал-маскарад в Бланке. В программе вечера: ведущий, DJ-сет, фотограф, подарки для гостей, конкурс на лучший костюм и шоу от Cast Event. Дресс-код: элегантные костюмы для мужчин, вечерние платья для девушек и, конечно, маски. Цветовая палитра вечера — чёрный, белый и красный. Бронь столов по телефону