Внимание: перенос даты на 2 ноября, 22:00. Все купленные билеты остаются действительными на новую дату. Страшно-крутая тусовка. Готовься наряжаться и врываться на шабаш. LineUp: dj vampir dj prizrak dj urod dj vurdalak dj bes dj chort FC 18+ DC хэллоуин Наличие билета не гарантирует прохождение фейс-контроля.