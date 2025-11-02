Halloween. Guilty Pleasure
улица Мичурина, 120Б/1
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от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Внимание: перенос даты на 2 ноября, 22:00. Все купленные билеты остаются действительными на новую дату. Страшно-крутая тусовка. Готовься наряжаться и врываться на шабаш. LineUp: dj vampir dj prizrak dj urod dj vurdalak dj bes dj chort FC 18+ DC хэллоуин Наличие билета не гарантирует прохождение фейс-контроля.
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