Хакатон по интерактивным архитектурным решениям нового микрорайона.
Кемерово запускает новый городской центр — «Город Талантов».
25 гектаров на берегу Томи: креативный кластер вокруг нового городского Университета и жильё нового формата.
Это не просто застройка.
Это городская лаборатория, где архитектура взаимодействует с человеком через свет, звук, цифровые и инженерные решения.
Входная группа — это не «арка на входе». Это первая точка контакта: место, где район встречает человека и задаёт тон. Где свет ведёт по маршруту, медиа откликается на движение, время суток и погоду, а пространство не просто пропускает — включает в новый сценарий.
Город Талантов ищет ответы:
— может ли вход в район стать живым интерфейсом города — его голосом и навигацией?
— как собрать десятки фасадов в единую систему: выразительную, но не шумную, городскую, а не рекламную?
На хакатоне команды вместе будут проектировать и защищать реальные прототипы, которые могут стать частью нового микрорайона.
Приглашаются участники с практическими навыками, даже если опыт пока небольшой:
- светодизайнеры и световики
- звукоинженеры
- инженеры и проектировщики
- IT-специалисты
- продюсеры, режиссёры, медиа-художники
- всех, кто умеет делать руками и доводить идею до прототипа
Участники будут работать в составе междисциплинарной команды вместе со Святославом Муруновым, ведущим урбанистом и экспертом по развитию городских территорий.
В программе:
- погружение в контекст проекта «Город Талантов»
- работа в командах над концепцией и прототипами
- консультации с экспертами (урбанистика, технологии, продюсирование)
- подготовка и защита решений
- отбор лучших проектов для продолжения работы
Что в итоге:
- реальный городской кейс и шанс оставить след в новом центре Кемерова
- опыт работы в сильной междисциплинарной команде
- лучшие решения получат приглашение к продолжению: авторское кураторство / технологическое партнёрство / пилотная реализация
- проект в портфолио федерального уровня с реальной перспективой внедрения
Сроки:
- Подать заявку до 09 марта
- Получить приглашение и расширенное задание 16-20 марта
Участие бесплатное и открытое, но обязательно заполните анкету по ссылке.
В разделе «Портфолио» укажите любые практические работы — даже небольшие, но реальные.
На финальный день защиты проектов можно прийти просто зрителем.
Контакт для вопросов: @ddaryan