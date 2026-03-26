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Хакатон «Интерактивные фасады и входные группы Города Талантов»

ЭТО_ офис
Бакинский переулок, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Хакатон по интерактивным архитектурным решениям нового микрорайона.

Кемерово запускает новый городской центр — «Город Талантов».
25 гектаров на берегу Томи: креативный кластер вокруг нового городского Университета и жильё нового формата.
Это не просто застройка.
Это городская лаборатория, где архитектура взаимодействует с человеком через свет, звук, цифровые и инженерные решения.

Входная группа — это не «арка на входе». Это первая точка контакта: место, где район встречает человека и задаёт тон. Где свет ведёт по маршруту, медиа откликается на движение, время суток и погоду, а пространство не просто пропускает — включает в новый сценарий.

Город Талантов ищет ответы:
— может ли вход в район стать живым интерфейсом города — его голосом и навигацией?
— как собрать десятки фасадов в единую систему: выразительную, но не шумную, городскую, а не рекламную?

На хакатоне команды вместе будут проектировать и защищать реальные прототипы, которые могут стать частью нового микрорайона.

Приглашаются участники с практическими навыками, даже если опыт пока небольшой:

  • светодизайнеры и световики
  • звукоинженеры
  • инженеры и проектировщики
  • IT-специалисты
  • продюсеры, режиссёры, медиа-художники
  • всех, кто умеет делать руками и доводить идею до прототипа

Заполнить заявку на участие

Участники будут работать в составе междисциплинарной команды вместе со Святославом Муруновым, ведущим урбанистом и экспертом по развитию городских территорий.

В программе:
- погружение в контекст проекта «Город Талантов»
- работа в командах над концепцией и прототипами
- консультации с экспертами (урбанистика, технологии, продюсирование)
- подготовка и защита решений
- отбор лучших проектов для продолжения работы

Что в итоге:
- реальный городской кейс и шанс оставить след в новом центре Кемерова
- опыт работы в сильной междисциплинарной команде
- лучшие решения получат приглашение к продолжению: авторское кураторство / технологическое партнёрство / пилотная реализация
- проект в портфолио федерального уровня с реальной перспективой внедрения

Сроки:

  • Получить приглашение и расширенное задание 16-20 марта

Участие бесплатное и открытое, но обязательно заполните анкету по ссылке.

В разделе «Портфолио» укажите любые практические работы — даже небольшие, но реальные.

На финальный день защиты проектов можно прийти просто зрителем.

Контакт для вопросов: @ddaryan

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