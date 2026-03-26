Хакатон по интерактивным архитектурным решениям нового микрорайона.

Кемерово запускает новый городской центр — «Город Талантов».

25 гектаров на берегу Томи: креативный кластер вокруг нового городского Университета и жильё нового формата.

Это не просто застройка.

Это городская лаборатория, где архитектура взаимодействует с человеком через свет, звук, цифровые и инженерные решения.

Входная группа — это не «арка на входе». Это первая точка контакта: место, где район встречает человека и задаёт тон. Где свет ведёт по маршруту, медиа откликается на движение, время суток и погоду, а пространство не просто пропускает — включает в новый сценарий.

Город Талантов ищет ответы:

— может ли вход в район стать живым интерфейсом города — его голосом и навигацией?

— как собрать десятки фасадов в единую систему: выразительную, но не шумную, городскую, а не рекламную?

На хакатоне команды вместе будут проектировать и защищать реальные прототипы, которые могут стать частью нового микрорайона.

Приглашаются участники с практическими навыками, даже если опыт пока небольшой:

светодизайнеры и световики

звукоинженеры

инженеры и проектировщики

IT-специалисты

продюсеры, режиссёры, медиа-художники

всех, кто умеет делать руками и доводить идею до прототипа

Заполнить заявку на участие

Участники будут работать в составе междисциплинарной команды вместе со Святославом Муруновым, ведущим урбанистом и экспертом по развитию городских территорий.

В программе:

- погружение в контекст проекта «Город Талантов»

- работа в командах над концепцией и прототипами

- консультации с экспертами (урбанистика, технологии, продюсирование)

- подготовка и защита решений

- отбор лучших проектов для продолжения работы

Что в итоге:

- реальный городской кейс и шанс оставить след в новом центре Кемерова

- опыт работы в сильной междисциплинарной команде

- лучшие решения получат приглашение к продолжению: авторское кураторство / технологическое партнёрство / пилотная реализация

- проект в портфолио федерального уровня с реальной перспективой внедрения

Сроки:

Подать заявку до 09 марта

Получить приглашение и расширенное задание 16-20 марта

Участие бесплатное и открытое, но обязательно заполните анкету по ссылке.

В разделе «Портфолио» укажите любые практические работы — даже небольшие, но реальные.

На финальный день защиты проектов можно прийти просто зрителем.

Контакт для вопросов: @ddaryan