У вас есть возможность познакомиться с творчеством одного из ярчайших представителей венского модерна на выставке репродукций картин «Густав Климт. Золото модерна». На выставке вы увидите более 40 полотен, от самых знаменитых работ до ранее не выставляемых на публике, раскрывающих новые аспекты его творчества. Его картины, созданные во время «золотого периода», бесконечно цитируются в мировом искусстве. В центре искусств будут проводится групповые бесплатные экскурсии. Познайте тайны жизни австрийского художника и узнайте ответы на все вопросы.