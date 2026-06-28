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Отчетный концерт музыкальной школы «Греми». Для кого-то это будет первое выступление в жизни. Для кого-то — очередной шаг вперёд. Но для каждого участника это результат многих часов занятий, репетиций, переживаний и маленьких побед над собой. Вход свободный.
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