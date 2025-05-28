Необычная постановка, где говорить со зрителем будут на языке танца. «Город Н» — это танцевальный променад по ночным переулкам воспоминаний, где ты погрузишься в атмосферу провинциального городка и восстановишь утраченные связи с прошлым. Постановка воссоздаст мир, где действующие персонажи станут отражением наших общих историй. Повседневные моменты превратятся в глубокие переживания, а будничные трагедии откроются с совершенно неожиданного ракурса. Это спектакль о человеческой связи и изоляции, о нашем отношении к дому. «Все мы родом с одного двора» – основной мотив повествования, подчеркиваемый хореографом, главным балетмейстером МТК Анастасией Каймашниковой. Спектакль пройдёт 28 мая и 25 июня.