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Город Н

Музыкальный театр им. А. Боброва, Советский проспект, 52

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Необычная постановка, где говорить со зрителем будут на языке танца. «Город Н» — это танцевальный променад по ночным переулкам воспоминаний, где ты погрузишься в атмосферу провинциального городка и восстановишь утраченные связи с прошлым. Постановка воссоздаст мир, где действующие персонажи станут отражением наших общих историй. Повседневные моменты превратятся в глубокие переживания, а будничные трагедии откроются с совершенно неожиданного ракурса. Это спектакль о человеческой связи и изоляции, о нашем отношении к дому. «Все мы родом с одного двора» – основной мотив повествования, подчеркиваемый хореографом, главным балетмейстером МТК Анастасией Каймашниковой. Спектакль пройдёт 28 мая и 25 июня.

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