Восемь художников соберутся в уникальном историческом здании, чтобы заново переосмыслить и создать образ Кемерово. Зритель совершит путешествие в прошлое города и сможет посмотреть на разные аспекты его настоящего. В русской литературе XIX века, действие часто разворачивается в условиях уездного Города N. Читатель оказывается заинтригован загадочным топонимом, но понимает, что это не имеет никакого значения. Писатель скрывает от нас название города, потому что изображается типичный провинциальный населенный пункт, ничем не примечательный и не запоминающийся. Казалось бы, такое обозначение как нельзя кстати подходит промышленному сибирскому Кемерово. Но на самом деле, многие современные горожане не имеют понятия об иностранном «следе» и доживающих свой век постройках голландского архитектора на границе Рудничного и Кировского. Не знают истории возникновения районов и удивительной трансформации облика любимых зданий и улиц. А ведь это все тоже является нематериальной составляющей города. Представители культуры города, собрались в историческом здании, чтобы опровергнуть стереотипное общепринятое представление об «уездном» городе и раскрыть разные аспекты его настоящего. Зрителю предлагается сложить воедино взгляды художников, сформировать нетривиальный образ и иначе взглянуть на место, в котором мы живем. Билеты на выставку можно приобрести на кассе музея-заповедника «Красная горка». Выставка будет открыта все лето. Экскурсии проходят по субботам в 13:00. Уточнить режим работы можно в музее-заповеднике «Красная горка».