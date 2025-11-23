Мастер-класс для всех, кто хочет инвестировать в свое развитие, интересно провести время и по-настоящему понять, как работают внимание, воображение и память — не в теории, а на практике. Эксперт Нина Степанова, режиссер и актриса Театра для детей и молодёжи. В безопасном и динамичном пространстве ты: Прокачаешь «актёрский интеллект» — навыки, которые используют профессиональные артисты для быстрой реакции, убедительности и создания ярких образов; Научишься легко взаимодействовать с разными людьми через игры и импровизацию. Это не про обязательное «сплочение», а про живой и искренний контакт; Примеришь на себя новые роли и откроешь в себе неожиданные грани; Отлично расслабишься и зарядишься энергией. Здесь нет строгих оценок и скучных заданий — только интересные эксперименты и атмосфера, в которой хочется творить. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Театральная неделя».