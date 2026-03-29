Выпускной спектакль курса актёрского мастерства Евгения Белого.
Восемь историй. Восемь пульсов. Одна правда.
Что происходит, когда человек решается распахнуть душу? Когда между зрителем и актёром исчезает последняя пуговица официальности?
Это не просто череда монологов.
Это погружение в жизнь, где восемь уникальных личностей сойдутся в одной точке пространства и времени, чтобы закрыть свои старые вопросы и открыть новые смыслы.
В этой партитуре чувств есть место всему:
- Обжигающей страсти и ледяному безразличию;
- Жажде жить «на полную катушку» и тихому шёпоту одиночества;
- Горечи разочарований и неисчерпаемой вере в любовь.
Восемь героев. Восемь исповедей. Одна общая мозаика жизни, которую актёры соберут вместе с тобой.
Ты увидишь, как рождается искренность!
Сбор гостей с 18:40.
С собой вторая обувь, а также хорошее настроение, готовность наблюдать, сопереживать, грустить, радоваться и аплодировать.
Стоимость: 400р на одного зрителя, вдвоём — 700р, втроём — 900р.
Вопросы по билетам в тг @MaryaGorbacheva