Выпускной спектакль курса актёрского мастерства Евгения Белого.

Восемь историй. Восемь пульсов. Одна правда.

Что происходит, когда человек решается распахнуть душу? Когда между зрителем и актёром исчезает последняя пуговица официальности?

Это не просто череда монологов.

Это погружение в жизнь, где восемь уникальных личностей сойдутся в одной точке пространства и времени, чтобы закрыть свои старые вопросы и открыть новые смыслы.

В этой партитуре чувств есть место всему:

Обжигающей страсти и ледяному безразличию;

Жажде жить «на полную катушку» и тихому шёпоту одиночества;

Горечи разочарований и неисчерпаемой вере в любовь.

Восемь героев. Восемь исповедей. Одна общая мозаика жизни, которую актёры соберут вместе с тобой.

Ты увидишь, как рождается искренность!

Сбор гостей с 18:40.

С собой вторая обувь, а также хорошее настроение, готовность наблюдать, сопереживать, грустить, радоваться и аплодировать.

Стоимость: 400р на одного зрителя, вдвоём — 700р, втроём — 900р.

Вопросы по билетам в тг @MaryaGorbacheva