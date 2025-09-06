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Гастрономическое шоу, на котором ты сможешь познакомиться с уникальным проектом «Искусство в свете неона». Блюда предоставят шеф-повара кемеровских ресторанов PORT42 и Grill Bar 42. Музыкальный дивертисмент от артистов Филармонии и дегустация вин также добавят настроения.
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