Гастрономическое шоу, на котором ты сможешь познакомиться с уникальным проектом «Искусство в свете неона». Блюда предоставят шеф-повара кемеровских ресторанов PORT42 и Grill Bar 42. Музыкальный дивертисмент от артистов Филармонии и дегустация вин также добавят настроения.