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Гастрономия в свете неона: выставка искусства и вкуса

Советский проспект, 68

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Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Гастрономическое шоу, на котором ты сможешь познакомиться с уникальным проектом «Искусство в свете неона». Блюда предоставят шеф-повара кемеровских ресторанов PORT42 и Grill Bar 42. Музыкальный дивертисмент от артистов Филармонии и дегустация вин также добавят настроения.

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